Tellijale

Härja selga hüppamise rituaal on sajandeid vana, ulatudes juba Kristuse-eelsesse aega. Kui võistleja suudab härja küürust kinni hoida 30 sekundit või kuni loom läbib 15 meetrit, ootavad ees auhinnad, mille on välja pannud festivali sponsorid. Võita on võimalik praepanne, riideid, jalg- ja mootorrattaid ning isegi autosid.