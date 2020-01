Putini viimatine üllatus

Tellijale

Esiteks tegi Putin ettepaneku «poliitilise süsteemi drastiliseks muutmiseks», mida hakatakse ellu viima põhiseaduse muutmise teel ning mis kinnitatakse rahvahääletusel. Mis siis muutub? Nagu Putinile iseloomulik, on tema ettepanekud ühtaegu fragmenteeritud ja täis mõistatusi.

Kuid Putini kõnes leidus ka teine üllatus, mis on palju kurjakuulutavam. «Rahvusvaheliste seaduste ja lepingute ning rahvusvaheliste organite nõuded kehtivad Venemaal ainult sel määral, et need ei lähe vastuollu meie põhiseadusega,» lausus ta.