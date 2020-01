Fred Jüssi ja Indra võrk

Jaan Tootseni värske dokumentaalfilm «Fred Jüssi. Olemise ilu» on väga mõnus vaatamine. Ühelt poolt keskendub see tõepoolest Fred Jüssi erakordsele elutunnetusele, ent väljendab samal ajal ühtlasi seda, mida justkui ei olegi võimalik sõnadesse panna. Siin on peidus terve kosmos. Tootseni film on omamoodi portreelugu, kuid samas ka meditatsioon looduse, aja ning tegelikkuse teemadel.

Fred Jüssi mõjub omanimelises filmis kui omamoodi animistlik askeet või isegi müstik – seda selle sõna kõige paremas mõttes. Tegu on inimesega, kes on aru saanud millestki väga olulisest. Ja õnneks on see ka üles salvestatud, mis tähendab, et seda salapärast miskit on võimalik ka teiste inimestega jagada.

Pildi ja heli koosmõjul ilmutab ennast filmis jahmatava selgusega siinse looduse kaunis mitmekesisus. Aeg aeglustub, vaikus muutub kõnekaks. Kliimasoojenemise ja lageraiete masendaval ajastul on Tootseni ja Jüssi suhtlus väga tänuväärne. Filmitehnoloogia võimaldab meil järsku väga lähedalt näha kõike seda, mis muidu metsas jalutades varjatuks jääks. Tõtt-öelda ei lähegi mingeid erialaseid eelteadmisi selle filmi nautimiseks vaja. Kõik vajaliku annab see vaatajale ise kaasa.

Dokumentaalfilm kätkeb aga žanrina endas alati teatavat paradoksi. Ühelt poolt on tegemist justkui millegagi, mis pretendeerib tegelikkuse kinni püüdmisele. Dokumentaalfilm ei ole ju väljamõeldis, see on justkui vahetu, neutraalne ning vaatlev. (Mõni ütleks, et see proovib edasi anda asju «nii, nagu need on».) Alati on ka erandeid – hea näitena võiks tuua näiteks saksa režissööri Werner Herzogi –, ent valdavalt on vähemasti traditsioonilises dokumentaalfilmis filmitegijate sekkumine minimaalne.