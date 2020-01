Tellijale

Prügiärimees Argo Luude on Tallinna linnavolikogu liige EKRE fraktsioonis. Reet Roos on olnud riigikogus Isamaa liikmena ja on suur erakonna toetaja. Kummalgi juhul ei saa välistada, et partei edutas nad vastutavale ametikohale vastutasuks teenete eest. Kui asi on nii, võib see tähendada, et riigifirmade nõukogudes hakkavad kohti saama samuti inimesed, kellele see on tasu ustavuse või rahalise annetuse eest. See omakorda on riigifirmade juhtimiskultuuris tagasiminek, sest riik võiks oma ettevõtted mehitada ikkagi inimeste võimete ja isikuomaduste järgi.