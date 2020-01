Tellijale

Kaitsepolitsei toonastes ohuhinnangutes sellist teavet polnud, mis selleks alust annaks. Kui midagi positiivset välja tuua, siis vast seda, et on päevselge, et ajakirjanik salajasele ohuhinnangule ebaseaduslikku juurdepääsu pole saanud.

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) tegi hiljuti valitsusele ettepaneku moodustada keelepoliitika tugevdamiseks keeleinspektsiooni baasil keeleamet, mis alustaks tööd 1. septembril. See mõte on tegelikult küpsenud juba kaua, sest praegune olukord, kus keelepoliitikat edendavad keeleinspektsioon ja HTMi vastav osakond, on viinud tulemusteta vindumisele, kus isegi kallid naabrid lätlased oma oluliselt keerulisemas olukorras meist mühinaga mööda läinud. Selge on see, et me vajame keelepoliitikas selgeid ja kiireid muutusi.