Yoko Alender: Rail Baltic viib Eesti idast läände

Tellijale

Rail Balticu eesmärk on luua Eesti inimestele ja kaubale kiire ja keskkonnasäästlik ühendus Euroopaga. Miks on vaja viia õhust ja maanteelt transport raudteele? Esiteks, et liita Eesti ida asemel läänega. Teiseks, et võimaldada keskkonnasõbralikku valikut, vähendades samas süsinikuheidet ja koormust maanteedele, mis omakorda suurendab maanteeliikluse turvalisust. Lisaks, ja just eelnevatel põhjustel, on raudteele erinevalt neljarajalistest maanteedest olemas rahastus Euroopast. Keskkonnamõju hinnang ütleb selgelt, et Eesti jaoks piisab 2+1-rajalistest maanteedest, mis on oluliselt säästlikumad, aga sama turvalised kui 2+2-maanteed.