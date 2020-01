Aleksei Lotman: transpordi-keskkonna umbes sõlmed

Tellijale

Avalik kiri oli suunatud valitsusele ja riigikogule. Valitsuse poolt sai eelmises numbris sõna majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Selles lehes kommenteerib Rail Balticu keskkonnamõju riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender Reformierakonnast. Ta märgib õigusega, et keskkonna seisukohalt on maanteetransport suur murelaps ja valitsuse plaanid rajada neljarajalisi teid on vastuolus vastutustundliku kliimapoliitikaga. Alender avaldab lootust, et keskkonnakaitsjad senisest rohkem sel teemal sõna võtavad.