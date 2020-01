Tellijale

Nii käis pensionireformi riigikogus vedav rahanduskomisjoni juht Aivar Kokk (Isamaa) eile välja mitu ideed. Näiteks, et pensioni teisest sambast saavad ühe korraga raha välja võtta ka need, kellel sinna kogutud üle 10 100 euro. Varem oli plaanis seada ühekordsele väljamaksele piirmäär. Samas on plaanis pikendada pensioni teisest sambast lahkumisest teatamise tähtaega ühelt kuult viiele, mis tähendab, et pensinikogumisest loobujal läheb raha kättesaamiseks kauem aega.