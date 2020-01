Boeingu õnnetu aasta

Kõik 387 Boeing 737 MAXi seisavad märtsikuust alates maas ja pole teada, millal need võiksid jälle õhku tõusta. FOTO: /Mark Wagner/Cover Images

Möödunud teisipäeval oli Boeingul hea päev, sest samal ajal kui USA aktsiaturud langesid, kerkis lennukitootja aktsia tervelt protsendi võrra. Aktsia hinna tõusu põhjustasid kuuldused, et Warren Buffett on aktsiaid ostnud. Investeerimisfirma Berkshire Hathaway, mida legendaarne investor juhib, ütles uudisteagentuuridele, et nemad kuuldusi ei kommenteeri.