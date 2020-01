Kuulus ahistamisskandaal, mis jätab pealtnägijad külmaks

Tellijale

Ilma koduse ettevalmistuseta ei tasu tõsielusündmustel põhinevat «Pommuudist» vaatama minna. Muidu ei saa te sellest mõhkugi aru. Mis siis, et filmi tegijad on selle ohuga arvestanud, sest niipea, kui ekraanile ilmub uus tegelane, kuvavad nad ühtlasi, mis on ta nimi ja ametikoht. Ja mis siis, et üks peategelastest, telekompanii Fox News staarajakirjanik Megyn Kelly (Charlize Theron) korraldab kohe filmi algul reportaažliku lühiekskursiooni, et vaataja meediaettevõtte struktuuri ja tegemistega kurssi viia.