Priit Pullerits tunnistab üles: kuidas ma tulistasin tuumavõimekusega raketti

Nii lähevadki lendu raketid: suure paugu, tolmupilve ja heleda leegiga. See on venelaste stardiseadeldis BM-30, mis kuulub Venezuela sõjaväele. FOTO: AFP/SCANPIX

Eelmisel nädalal Iraani korraldatud raketirünnak USA baasidele Iraagis tuletas Arteri ajakirjanikule meelde, et on temagi omal ajal seesugust surmavat relva lennutanud. Ta meenutab, kuidas see käis ja millised olid selle tagajärjed.