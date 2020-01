Kuidas käituda iseenda matustel?

Tellijale

Juua leinava naisega koos piparmünditeed, üritada aru saada, keda ta leinab selles pisikeses pimedas ruumis, kus rippusid lahtises riidekapis kleidid, mida kanti viimati ehk saja aasta eest. Õhus võis aimata koirohu hõngu. Kuid 1980ndate transistorraadio oli seal ka ja mängis Pretendersi «Don’t Get Me Wrong».

Me tantsisime. Avastasin, et see mitte rääkiv ja pisut kohmetu naine hakkab naerma, kui lasta tal tantsu ajal veidi keerutada. Tantsida talle vist meeldib. Jutt on kasin.

Ma leban surnukärul. Surilina all, see hõõrub ninaotsa ja otsaesist. Mind sõidutakse raamiga suurde ja valgesse ruumi. Mängib muusika. Jutlustaja loeb midagi, aga olen liiga ärevil, et ühtki sõna kuulda või meelde jätta. Tagareas on üksainus leinaja, aga mu peas on kiuslikud mõtted – kui surnu tahab, siis võib ta ju suriraamil püsti tõusta ja näiteks jalgu kõigutada. Võiks ju olla leinajatel veidigi lõbusam. Tõusen ja kõlgutan.