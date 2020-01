Äärmusliku võõrdumise hümnid

Bring Me The Horizon «Music to listen to~dance to~blaze to~pray to~feed to~sleep to~talk to~grind to~trip to~breathe to~help to~hurt to~scroll to~roll to~love to~hate to~learn too~plot to~play to~be to~feel to~breed to~sweat to~dream to~hide to~live to~die to~go to» FOTO: plaat

Juba 15 aastat tegutsenud ansambel Bring Me The Horizon on alati püüdnud midagi värsket ja omapärast luua, et muust massist eristuda. Genealoogiliselt deathcore-ansambel, on nad aastatega läbinud korraliku transformatsiooni, mis on toonud neid praegusesse hetke, kus viljeletakse segu elektroonikast, popmuusikast ja isegi hiphopist.