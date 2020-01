Nädala plaat: Limp Bizkit pesumasinas

Tellijale

Aga EP „Eternal“ põhjal jäi midagi kripeldama. Tunne, et heli ja pilt ei lähe ­kokku. Polnud väga 90ndad, polnud hardcore,­ polnud psühhedeelia. Sellest hoolimata olin jälle elevil, nähes detsembris, et Pinkwave on lasknud massidesse oma esimese täispika albumi. Panin selle mängima ja sain järsku kõigest aru. Mind oli vaevanud valede tähistajate probleem.