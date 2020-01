Aja auk. Tõrksa taltsutamatus

Ei tea, kas on selleks põhjuseks ilma talvetunnusteta talv, aga olen viimastel nädalatel sattunud suuremal hulgal kuulama sellist muusikaajalukku raiutud muusikameest nagu Captain Beefheart. Mõtlesin, et võiks temast ka aja augu kirjutada, ja lootsin, et ehk on käesoleval nädalal mõni tema elufakt võtta, sest nii on kuidagi legitiimsem kirjutada. Ja oligi võtta. Tuli välja, et Captain Beefheart ehk Don Van Vliet sündis 15. jaanuaril 1941.