Vikerkaar loeb. Põue ketserlikud peatükid

Mis saab siis, kui sa oled noor, ülirikas ja imeilus, aga sind ei huvita õieti miski ega keegi? Just niisugune on Polly Hampton, Nancy Mitfordi romaani „Armastus külmas kliimas“ (1949, AKK) peategelane. Ta põlvneb iidsest, peaaegu häirimatus rahus üksteisele järgnenud sinikuldsete parunite reast ning tal on ka endal nende sulasinised silmad („Polly pilk oli sinine sähvatus, kõige sinisem ja ootamatum asi, mida ma kunagi näinud olen“, lk 12) ja juuksed, „mis langevad nagu kuldsed suled valgele siledale otsaesisele“ (lk 12). Ilu on teda defineeriv omadus, liiatigi on talle täisnimeks antud kuningliku kõlaga Leopoldina, nagu oleks õnnelik ema lootnud, et tütreke ta unistused sõna otseses mõttes kroonib