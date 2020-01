Kujundid contra tõed

Tellijale

Vastata on püütud küsimusele: mis on sotsiaalne konstruktsioon? Sõna saavad (esinemise järjekorras) Rein Raud (neli korda), Lauri Vahtre (kolm korda), Aet Annist, Peeter Espak, Maarja Vaino, Aro Velmet, Mihkel Kunnus, Martin Ehala, Tõnu Viik, Tiit Kärner ja Mikko Lagerspetz, kõik tuntud autorid, keda näiteks minul on olnud alati huvi lugeda ka siis, kui ma esitatud arusaama ei jaga.

Saatesõnas tõdeb Rein Raud, et vaidlus küsimuses, kas sotsiaalse konstruktsiooni poolt loodud asjad on ka „päriselt“ olemas, ulatub märksa kaugemale 20. sajandist, jõuab välja keskaegse dispuudini realistide ja nominalistide vahel. Siis polemiseeriti teemal, kas abstraktsed mõisted, nn universaalid, eksisteerivad inimese tahtest sõltumatult, realistid arvasid, et jah, nii see on, nominalistid jäid seisukohale, et need on inimeste endi keele tekitatud.