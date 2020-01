Võlu on pisiasjades

Tellijale

Trükitult annavad nad kokku tüseda köite. Ja nagu tagakaanelt loeme, pole autori kirjaviisi parandatud: nii kuidas vanahärra Jõelaid oma lood kirja pani, nii need meie ees ka on. Tegelikult pole see otsus vale olnud: ehkki autor paaris kohas kurdab, et ta pole tegelikult õige kirjamees, on tema jutt üllatavalt ladus ja selge. Üksikuid lause-, loogika- ja muid vigu tuleb siiski ette.

Samas lähevad sel moel ka kõik ümberkirjutaja libastused autori kaela. Eksitusi nagu „mi9s“ („mis“ asemel lk 298) või „o0li“ (lk 487) ei saa käsitsi kirjutades kuidagi tekkida. Sisulisem vääratus on leheküljel 360, kus põhjendatakse, miks Gordy isa bussiroolis istudes abielusõrmust ei kandnud: „Alaline kirjavahetus kulutas kuldrõngast tugevalt…“ (minu rõhutus – H. K.). On üsna võimatu uskuda, et autor, samuti eluaegne auto- ja bussijuht, võis sõna „käiguvahetus“ asemel kirjutada eksikombel „kirjavahetus“, sest just too esimene sõna peaks loogika kohaselt tsiteeritud lauses olema. Siit võime järeldada, et ka mõned teised segasevõitu kohad ei pärine originaalist. Õnneks liiga palju seesuguseid pole ning olulise mõistmist need ei sega. Kuid just see tilluke samm jääb puudu, et nimetada väljaannet täiuslikuks.