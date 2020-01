Kolmapäeva hommikul teatas kinnisvarafond Eften Real Estate Fund III börsile, et ühineb Eften Capitali esimese kinnisvarafondiga, mille nimi on Eften Kinnisvarafond, kusjuures ühendav ettevõte on Tallinna börsil noteeritud Efteni kolmas kinnisvarafond.