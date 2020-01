Tankerid pumpavad vene gaasi Eesti vetes ümber

Tellijale

Libeeria lipu all sõitvad 160 meetri pikkused Sibur-tüüpi tankerid toovad gaasi Eesti vetesse Ust-Luga sadamast. Ankrualal Delta pumbatakse gaas ümber suurematele tankeritele, mis viivad selle lõppsihtkohta. 2019. aastal jõudis Pakri lähistel ümber pumbatud Venemaa gaas Rootsi, Singapuri ja Hiina sadamatesse.

Ametnikud kinnitavad, et seaduse järgi pole põhjust sellist tegevust keelata, kuigi Eesti riik oma territooriumil toimuvast kauba käitlemisest kasu ei saa. Pakri Delta ankruala on üks kolmest Eestis, kuhu võib siseneda lootsita, ja nii ei maksta ka lootsitasu. Keskkonnakaitsjad ja meremeeste ametiühing juhivad tähelepanu, et selline majandamine ohustab keskkonda ning toetab Eesti maksumaksja arvel Venemaa gaasiäri.