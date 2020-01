Tellijale

Läbi aastate on Vladimir Putin jäänud truuks sõnadele, mis ta ütles 1999. aasta viimasel õhtul esimest korda presidendi kohusetäitjana rahva poole pöördudes: «Ma kinnitan teile, et hetkekski ei teki võimuvaakumit, isegi mitte minutiks.» Ehkki need sõnad olid mõeldud Boriss Jeltsini lahkumisele järgnevate kuude kohta, kujunesid need prohvetlikeks ja nende paikapidavuses Putini Venemaal pole põhjust kahelda ka praegu.