Tellijale

Toots pidas vajalikuks tuua tema hinnangul partei suhtes leige abilinnapea Monica Ranna asemele mees, kes on viimastel kahtedel valimistel Keskerakonna vastu kandideerinud. See kõik paneb mõtlema, et ehk on hoopis hea, et näeme paljukirutud professionaalsete poliitikute pealetulekut.