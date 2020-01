Jelena Skulskaja: mis jääb järele teatrist? Ainult mälestus südamesse

Tellijale

Kolleegid on õigustatult võtnud Ilona töö tulemuse suure rõõmuga vastu, kurtes ainult selle üle, et suurt kirjanikku ei olnud seniajani eesti keelde tõlgitud. Mulle andis see ajendi lugeda üle kõik, mida Šalamov on kirjutanud, ja kõik, mida tema kohta on kirjutatud.