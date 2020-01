Peeter Padrik: mida saame teha enne vähktõve ravi

Tellijale

Globocani andmebaas toob Eesti elanikkonna puhul välja, et 75. eluaastaks vähki haigestumise risk on naistel 23,6 protsenti ja meestel 36,5 protsenti, st vähki haigestub iga neljas naine ja iga kolmas mees. Kuna südame-veresoonkonnahaigusi ennetatakse ja ravitakse üha edukamalt, on vähist saanud Euroopas alla 65 aasta vanuste inimeste sagedasim surmapõhjus.

Seega, kui õnnestuks paremini vältida või ravida pahaloomulisi kasvajaid, võiks paljude inimeste eluiga oluliselt pikeneda. Mida me selleks teha saame? Muidugi on vaja tõhusamaid ravimeetodeid, kuid vähktõve keerukuse tõttu on edusammud iseäranis just levinud kasvajate puhul rasked tulema. Seetõttu tuleb vähktõvevastaseid meetmeid vaadelda palju komplekssemalt.