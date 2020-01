EKI keelekool: rutiini sinine puru

Rutiin on tulnud prantsuse keele sõnast routine, selle aluseks on omakorda sõna route, mis tähendab teed. Seesuguselt pinnalt võiksime rutiini määratleda ka kui juba sissetallatud radu pidi käimist. Kas see on hea või halb? Sõnaseletajad on arvanud nii ja naa, kuid keskeltläbi on nad rutiinile ajapikku pigem negatiivset varjundit lisanud. 1930. aastail oli rutiin ’(harjutuse teel) kellelegi omaseks saanud (maneerlik) osavus ning oskus’, 1970ndail ’kujunenud tavade, harjumuste või šablooni järgimine’ või ’harjumuslik osavus, kivinenud harjumus’, 2010ndail ’üksluine korduvus, juurdunud harjumus’. Näete siis: algul osavus ja oskus, nüüd üksluine korduvus. Üllatavalt negatiivse sisu annab vene рутина kohta üks 1980ndate sõnaraamat: konservatiivne kord, orjalik etteantud šablooni järgimine, muutuste, uue kartus.

Kuskil foorumis kurdeti, kuidas telereklaamis on kästud „pesurutiinile“ lisada mingit sinist puru. Kas taheti öelda, et lisage iga kord, kui midagi pesete, igal pesukorral? Ühe Eesti firma tootevalikus on aga näha lausa esemestunud rutiinid, näiteks neljast purgist-potsikust koosnev „24-tunnine pinguldav ja siluv ilurutiin“. Tulge ometi mõistusele, meil on ju olemas iluravi ja ilutooted ja tootekomplektid! Last but not least: rutiinse kontrolli kõrval võiksime aga rohkem rääkida tavapärasest kontrollist, sest erinevalt võõrsõnast ei pea omasõna puhul juurdlema, on see nüüd harjumuslik või üksluine kontroll või midagi kolmandat-neljandat.