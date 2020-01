Paks Värdjas, kõrged kontsad ja rahvuskonservatism

Tellijale

Suurim kuulsus saabus aga pärast seda, kui meediamogul Rupert Murdoch kutsus Ailesi rajama uut uudistekanalit Fox News, mis alustas 1996. aastal. Tollal olid tuntuimad uudistekanalid CNN ja CNBC, kuid juba 2002. aastal möödus Fox vaadatavuselt CNNist. 21. sajandi USA poliitikas ja ühiskonnas on Fox Newsist saanud omaette mõiste ja seda nimetatakse Donald Trumpi lemmikkanaliks. Kui lisada Ailesiga seotud seksiskandaalid, ei olegi midagi imestada, et korraga on jõudnud sel teemal kinodesse film «Pommuudis» ning telesari «Kõige valjem hääl».