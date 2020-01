Jõulud Eestis: naine kaotas rusikahoobist põrna, ema lõi pojale noaga kuklasse

Tellijale

Põhja prefektuuri juhtivuurija Ege Ülendi sõnul on keeruline täpselt öelda, mis põhjusel kasvab koduvägivald just nendel kuupäevadel. «Üks põhjus on see, et muidu on kõik oma igapäevatoimetustega hõivatud, aga jõulude ajal ja aastavahetusel ollakse rohkem koos. Oma osa on siin ka alkoholi liigtarvitamisel,» rääkis Ülend.