Priit Pulleritsu kolumn: mõnus on peksta Venemaad

Kui tuua paralleele Venemaa saatusega, siis peaks tõstmisega, milles Eesti sportlased on võitnud üheksa olümpiamedalit, olema nüüd lood ühel pool. Aasta algul, küllap panite tähele, levis uudis, et rahvusvahelise tõsteliidu president, väidetavalt üdini korrumpeerunud Tamas Ajan on lasknud mitmetel suurvõistlustel sportlaste dopinguproove kinni mätsida.