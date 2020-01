Sportlase psühholoogiline väljakutse: kuidas saada pingega sõbraks

Tellijale

Aasta 2000. Vehklemisliidu juht Ants Veetõusme tõdes pärast põrumist Sydney olümpial, et meie mehed läksid psühholoogiaga alt, kuid spetsialisti abist kuulda ei taha. «Mis mõte sel oleks? Saan ju alles rajal teada, et miski on korrast ära. Rajale hingetohter ei pääse,» reageeris Andrus Kajak, üks meeskonna liidreid.