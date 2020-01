Aleksei Lotman: Eesti riik vajab küpseid metsi ka 150-aastasena

Vaevalt jõuti toibuda majamuuseumi ümbruse lageraie kultuurišokist, kui sealt tuli järgmine, looduskaitseline. Raiutud oli kanakulli pesapaigas. Peagi saabus taas RMK selgitus, et kõik on juriidiliselt absoluutselt korrektne. Kanakull pidada pesitsema erametsas, aga RMK raiub ju alati riigimaal.

Kanakull kindlasti oskab hinnata seda, et tema pesa naabruses olev lageraie toimub hoopis naaberkinnistul ega lase end häirida. Või kui ta siiski loobub seal pesitsemast, on see tema enda viga – rumal lind ei oska ilmselt maa-ameti kaardirakendusest kinnistupiire vaadata ja satub ilmaaegu paanikasse. Sellise pärast ei saa ju küpset metsa püsti jätta.

Kasvavat muret teeb ühelt poolt asulalähedastes metsades ja teiselt poolt kaitsealadel toimuv lageraie. Aigar Kallas küll arvab, et kõrge metsa asendumine madalaga pole probleem, kuid nii ei paista arvavat ei need inimesed, kelle aia taga selline asendamine toimub, ega ka vana metsaga seotud kaitsealused liigid. Raiesurve asulate juures ja kaitsealadel näib viitavat sellele, et mujal hakkab raiekõlblikku metsa nappima. Ka sellest, et samas tempos pole lihtsalt võimalik lõpmatult raiuda, on Postimees juba korduvalt kirjutanud.