Kaja Kallas: valitsuse punased jooned murrab koostöö riigikogus

Tellijale

Riigikogu alustas eelmisel nädalal istungitega ja ühes sellega algas ametlikult poliitika-aasta 2020. Uue aasta alguses seatakse eesmärke ja keskendutakse sellele, mida saaks teha paremini. Eesti poliitika peamine väljakutse sel aastal on küsimus, kuidas juhtida riiki paremini, väärikamalt, targemalt ja ühiskonda lõhestamata.

Alanud aastal ei toimu küll valimisi, kuid poliitiline õhkkond on siiski pingeline. Peamiseks pingeallikaks kujuneb tõsiasi, et praeguse valitsuse ühisosaks on üksnes võimuteostamise ambitsioon, mitte poliitiline ühine nägemus Eesti arengust. Võimuliidu esimese aasta jooksul viiakse ellu kolme erakonna tähtsamad valimislubadused ja püsib poliitilise ühistegevuse entusiasm.