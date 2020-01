Kalev Stoicescu: algas üleminek Putinilt Putinile

Tellijale

Venemaa president Vladimir Putin on 67-aastane ja pealtnäha täie tervise juures. Ta valitseb Venemaad juba 20 aastat, kuid kõikide märkide järgi ei valmistu ta võimuohje käest ära andma 2024. aastal, kui lõpeb tema viimane ametiaeg. Putin ületab alanud aastakümne lõpus – kui ta suudab nii kaua tegelikuks niiditõmbajaks jääda – oma ajaloolise lemmiku Jossif Stalini valitsemisaja. Ta on juhtinud Venemaad nii presidendina kui peaministrina ning hiljemalt nelja aasta pärast võib ta jätkata samas vaimus, kuid mingis kolmandas ametlikus rollis. Tundub, et Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu esimehe ametikoht on selleks sobiv, kuigi nõukogu ja selle esimehe roll ja staatus vajavad timmimist. Putin on praegugi julgeolekunõukogu esimees, kuivõrd see käib presidendiametiga kaasas. See on tulevikus «viga», mida annab parandada sobival hetkel.