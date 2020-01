Eesti maksumaksja doteerib Hiina nänni tellimist

Eesti Posti juhi Ansi Arumeele sõnul kuivab traditsiooniline riiklik postiteenus kokku nii drastilise kiirusega, et kogu süsteem on vaja fundamentaalselt ümber teha.

Eesti Post on suur kontsern. Selgitage, millega täpsemalt tegelete.

Eesti Posti gruppi kuulub tõesti palju eri ärisid. Strateegias on kirjas neli suurt valdkonda. Esiteks, pakume postiteenuseid Eesti rahvale, mis on meie ajalooline põhiäri. Teine suur äri on e-kaubanduse pakutavad teenused ehk pakkide saatmine Eestis, Lätis ja Leedus. See on suurima käibega suund meie ettevõttes.

Kolmas äri on väga sarnane – e-kaubanduse teenused globaalselt, mille alla läheb kasvõi Hiinast pakkide kohale toimetamine. Neljas äri on infoäri: pakume ettevõtetele digitaalse andmevahetuse teenust. Ehk meil on mitu nägu.

Kuidas läheb Eesti Postil majanduslikult? Mis olid eelmise aasta tulemused?