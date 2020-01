Võimuliit ajab laste kodakondsuse asjas oma jonni

Tellijale

Tegemist on seadusemuudatusse kirjutatud tingimusega, et Eesti kodakondsuse saamiseks tuleb esitada tõend, et alaealine on muu riigi kodakondsusest vabastatud. Kuna Venemaa seadus ei luba sellisel alaealisel kodakondsusest loobuda ning enamik alaealisi, keda valitsuse esitatud seadusemuudatus Eestis mõjutaks, on Venemaa kodanikud, on tegu muudatusega, mille mõju on väljahõigatuga võrreldes märkimisväärselt väiksem.