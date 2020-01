Minister Kiik jälle ministrite Helmete hambus

Tellijale

Siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme võtsid oma pühapäevases raadiosaates seekord lahata sotsiaalministeeriumi kampaaniat «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed».

Mart Helme ütles, et see kampaania on neile näkku sülitamine ja sellest jääb sügav okas hinge.