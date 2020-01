Tartu pikaaegne võimuliit tüürib lahutuse poole

Tellijale

Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus teatas neljapäeval, et just Širokov on parim kandidaat asendama linnavalitsuses erakonnast välja heidetud Monica Randa. Piirkonna juhil Jaan Tootsil on Keskerakonna seitsmeliikmelisest fraktsioonist loota viit häält, seega oleks juurde vaja Reformierakonna kogu 20-liikmelise fraktsiooni toetust. Üks hääl vähem ja umbusaldamine kukub läbi.