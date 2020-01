Liibüa konflikt lööb suurriikide vahele lõhe

Tellijale

Ekspertide sõnul aga on Euroopa jäänud Liibüas toimuvale reageerimisega lootusetult hiljaks ja sealsest konfliktist võib kujuneda uus Süüria. Sarnasus Süüriaga seisneb eelkõige selles, et ka Liibüa konflikti on viimastel kuudel sekkunud teised riigid.