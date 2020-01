Haaland esimest, Haaland teist, Haaland kolmandat korda!

Kui keegi võis veel öelda või mõelda, et Erling Braut Haaland lõi Meistrite liigas juhuslikult väravaid või et Austria liiga on lihtsalt nõrk, siis Norra imelaps kummutas need arvamused Dortmundi Borussia eest Saksamaa jalgpalliliiga debüüdis tehtud kübaratrikiga.