Erkki Koort: turvamees ei ela enam ammu Vabaduse puiesteel

Tellijale

1990ndatel oli turvatöö nii uus ja kiirelt arenev valdkond, et sellest tehti isegi laul. Tänapäeval on see kõik meie elu nii loomulik osa, et poodi minnes me isegi ei märka seal seisvat turvatöötajat. Turvatöötaja, keda me kindlasti ei märka, istub monitoride taga ja jälgib poe külastajaid, sealhulgas meid. Turvatöötajad, keda me kindlasti märkame, töötavad lennujaamas ning vaatavad läbi meie asju täis kohvri ja käsivad ka kingad röntgenisse panna. Jube tüütu.