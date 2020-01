Sel nädalal koguneb maailma ärieliit taas Maailma Majandusfoorumil Šveitsis Davosis, et arutleda majandusmaastikul toimuva üle. Selle aasta foorumi peateemad on seotud eesmärgiga saavutada positiivne mõju ühiskonnas. Kõige keskmes on aga süsinikuneutraalne tulevik ning ootus tegudele. Eelkõige tegudele suurkorporatsioonide poolt, kelle äritegevusest sõltub, kuhu me tegelikult aastaks 2050 välja jõuame.