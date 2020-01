Mart Raudsaar: ärge ostke elektriautot!

Tellijale

Mis mulle siis ei meeldi? Mulle ei meeldi avalikkusele puru silma ajamine, nagu lahendaks elektriautode kasutuselevõtt keskkonnaprobleemid. Heitgaase on linnatänavail küll vähem, kuid kes garanteerib, et vajalik elekter on toodetud keskkonnasõbralike allikate abil? Elektriautode akude tootmise mõju keskkonnale on väga suur, samuti tuleb need akud pärast kasutamist utiliseerida. Hetkeseisuga ei võimalda turul olev tehnoloogia ka akude laadimist kümmekonna minutiga. Auto kasutusraadius on väike ning akude laadimine võtab aega, samuti on laadimiskohtade arv piiratud. Ma ei taha mõeldagi, mis peaks juhtuma, kui iga teine inimene tahaks uueks autoks osta elektriauto. Taanis nägin läinud sügisel pilti, kuidas hotelli ees laadisid akusid viis elektriautot ning osale neist oli vool kusagilt pikendusega toodud.