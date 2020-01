Patrik Hytönen: mahasalgamatu mure jõukudega

Kasvava jõuguvägivalla tõttu on arutlema hakatud teemadel, mida varem sooviti vaka all hoida. Tähelepanu pööratakse äärelinnadele, sest seal elavad immigranditaustaga noored värvatakse tihti jõukudesse, kus neid siis «eesliinisõduritena» kasutatakse.

«Inimestel pole probleemsetes piirkondades usku tulevikku. Eeskujuks pole seal ülikoolitudengid, vaid kriminaalsetes ringkondades liikuvad mehed, kellel on uhked autod,» ütles Iltalehtile Göteborgi politseinik Kalle Johansson.

Jõukude korraldatud plahvatused on tavaliselt mõeldud hoiatama teist jõuku või andma märku sellest, et tahetakse tungida teise jõugu territooriumile. Plahvatusi korraldavad ja vahele jäävad aga just väikesed kalad. Rünnaku tellijate ja tegelike otsustajateni politsei haare ei ulatu.