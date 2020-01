Tellijale

Juba kaks aastat võib kaitsevägi panna juriidilise või füüsilise isiku transpordivahendile sundkoormise, kui seda on vaja kasutada kõrgendatud kaitsevalmiduse-, mobilisatsiooni-, demobilisatsiooni- või sõjaolukorras.

Rahvusringhäälingu andmetel on paljud sõidukiomanikud saanud kaitseressursside ametilt koormisteate, milles seisab, et nende sõiduk on vajalik kaitseväele mõne ülesande täitmiseks sõjaolukorras. Sõidukid valis amet välja liiklusregistrist vastavalt kaitseväe vajadustele.