Starbucks seljatas kohtus Eesti ärinaise

Tellijale

Naine asutas 2015. aastal ettevõtte Coffee House OÜ, mis tegeleb Indoneesiast ja Itaaliast kohvi importimise ja Eestis müümisega. Kui varem oli firma kodulehel märgitud, et kohvi valik on suunatud kohvisõprade vajaduste optimaalsele rahuldamisele, siis nüüd seisab seal teade «Meil on kohvipaus!», mis annab alust arvata, et praegu neilt kohvi osta ei saa.