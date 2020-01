Kütusemüüjad tõstsid marginaali

Tellijale

Nädal aega tagasi avaldas Alexela Oili juhatuse liige Alan Vaht oma kütuseblogis diislikütuse ja bensiini hinnastruktuuri. Tegemist on omamoodi pretsedendiga, sest varem ei kippunud kütusemüüjad sellest, kui suur on juurdehindlus, avalikkust valgustama. Kuna naftasaaduste nn maailmaturuhind, õigemini hulgihind Amsterdami-Rotterdami-Antverpeni sadamas ei ole vabalt kättesaadav info, on väljaspool kütusesektorit üsna keeruline hinnata, kas hinnad meie tanklates on parajad või liiga kõrged.