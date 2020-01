Mitmetasandiline kiredraama kingapoes

Jaanus Vaiksoo on tänapäeva Eesti olulisemaid lastekirjanikke, kes kirjutanud lastele mitmes žanris. Värskelt ilmunud teos «King nr 39» väärib esiletoomist juba seepärast, et on kirjutatud vanusegrupile, kellele ilmub muidu vähe eestikeelset väärtkirjandust. Tegemist on fantaasiasugemetega realistliku lastejutuga, mis kirjutatud kõiketeadva jutustaja perspektiivist.