Tellijale

Bologna kesklinnas aadressil Via San Felice 25 asuva partisanide ühingu maja alumisel korrusel on üha rohkem ja rohkem tühje toole. Teise maailmasõja lahingute lõpust on möödas üle 75 aasta – paljud neis osalenud on juba surnud, veel elus olevad endised partisanid on eakad, nii mõnelgi kipub mälu kehvaks jääma ja raskusi on rääkimisega.