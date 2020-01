Tellijale

«Tango» Vihmari käe all

Endlas esietendub 25. jaanuaril Ingomar Vihmari lavastus «Tango», mis põhineb Sławomir Mrożek​i tekstil. Lavastust tutvustatakse kui ideelist draamateost, mida sobib iseloomustama ühe keskse tegelase Arturi mõttekäik: «Ma lähen hulluks! Tuled koju, leiad eest mingid kahtlased tüübid, moraalse laostumise, kaose, kahemõttelised vahekorrad, ja nüüd tuleb välja, et ema ka... Ei, ei, millest see ometi tuleb, ja kuhu see kõik viib...»