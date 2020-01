Tellijale

Seetõttu on väga oluline, et sellist tegevust reguleerivad seadused oleksid ajakohased, kaitstes nii meie õigusi ja vabadusi kui ka luues hoobasid turvalisuse tagamiseks. Praegune turvaseadus on ilma suuremate muudatusteta kehtinud peaaegu 15 aastat. Samas on turvalisuse tagamisel selle perioodi jooksul muutunud väga palju.