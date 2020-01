Mis saab, kui armastus saab otsa

Elmo Nüganeni viimane lavastus Tallinna Linnateatris on energiast pulbitsev «Kommuun». See on lihtne lugu, mis räägib mitte nii lihtsatest, kuid kõigile meile tuttavatest inimsuhetest – armumisest, armastusest ja petmisvalust ning näitab, kuidas kahe inimese tunded mõjutavad ümbritsevaid.

Nüganenile omaselt ta valgustab inimeste hingelist kriisi ja avanev pilt võib olla hävitav, kuid lavastajana ei võta ta lootust. «Kommuunis» ei väida Nüganen mitte seda, et õnnelik lõpp oleks võimalik – sest kellegi õnn on alati kellegi õnnetus, see tõde on lavastuses eriti rasvaselt alla joonitud –, vaid et lõpp pole alati lõpp, ka kõige sügavamast august võib välja ronida, kui inimest, kes abist keeldub, üksi ei jäeta.

Ent siiski on lavastuse ohoo-elamus seotud Matvere etteastega, tema ülistuslaulu menstrueerivale naisele on omaette tase.

Nüganeni kohta on lavastuses võib-olla ootamatult palju kergust-meelelahutuslikkust, kuid kahtlemata on tegemist ühe tema tugevama ja terviklikuma tööga viimastel aastatel. Nüganen on soovinud – ja selles ka õnnestunud – näidata inimeste omavahelist kontakti, kontakti haprust ja olulisust.

Kas ühine tulevik on võimalik ka siis, kui tuumikpere on lagunenud? Kriisile otsivad lahendust Ole (Rain Simmul), Mona (Ursula Ratasepp), Virgil (Marko Matvere), Anna (Hele Kõrve), Ditte (Külli Teetamm), Steffen (Andres Raag) ning segaduse tekitanud Emma (Sandra Uusberg) ja Erik (Indrek Ojari). Hetk Elmo Nüganeni lavastusest «Kommuun». FOTO: Siim Vahur

Lavastuse suurimaks probleemiks on Eriku tundeelu varjul hoidmine. Seepärast ei saa aru, mis juhtus Eriku ja Anna elus, miks nad kaugenesid, lihtsalt ühel hetkel – pauhti – on Eriku voodis uus tibin. Kusjuures loo alguses on Erik ja Anna nii armunud, neil jätkub silmi vaid teineteisele, lõõmav kirg ei kao ka siis, kui majja kolivad esimesed võõrad. Samuti jääb ähmaseks aja kulgemine, sest laval ei muutu ükski tegelane, pole vahet, kas ühiskodu asutamisest on möödas kaks nädalat või aastat.

Hele Kõrve teeb «Kommuunis» taas ühe karjääri suurrollidest, omamoodi võiks Annas näha mõttelist jätku Karinile.

Tekst ütleb, et Emma on väga noor, alles vanemate juures elav tütarlaps, ta on Eriku tudeng. Tallinna Linnateatri laval näevad Emma ja Anna aga enam-vähem ühevanusena, neis on sarnast enesekindlust ja elurõõmu. Uusberg mängib Emma ülbeks tšikiks, selles on oma võlu, ent Erikule Emma seda poolt ei näita.

Emma ja Anna sarnasust on rõhutatud mõlema naise ühesuguse riietusstiiliga, aga see mõjub pigem Vana Baskini teatri võttena. Aga mis on Emmas sellist, mida polnud Annas, seda on raske oletada, seetõttu jääb mõistmatuks, miks äsja veel Annaga kudrutanud Erik ühtäkki ülepeakaela armub Emmase ning väidab, et ta pole mitte kunagi nii tugevat armastustunnet kogenud.

Võib-olla püüdis lavastaja näidata lugu just Anna seisukohast, mõeldes, et sageli naised ei saagi aru, miks nende arvates täiesti toimivas suhtes mees teise naise valib. Kui see ka oli lavastaja mõte, siis see võte ei toiminud.

Kui filmis – ei meeldi mulle need võrdlused, aga teisiti ei saa – avab Erik end, me näeme tema üksindust ja pidetust, kriisi, siis Linnateatris Erik ei avane, tema tunded ja mõtted on eesti mehele omaselt peidud, ta on kogu aeg ühesugune tömp tüüp, kelle otsused elus sõltuvad jumaldatava naise kilgetest ja võlumisoskusest. Mingil hetkel asendab ta Anna lihtsalt Emmaga.

Menstruaalvere ülistuslaul

Tegelikult jäävad «Kommuuni» tegelased, peale Anna (ja üllataval kombel ka Freja, kelle enamjaolt pealtvaatav kohalolek aitab esile pääseda teismelise tüdruku heitlustel) kõrvaltegelasteks. Nähtamatu on Ditte ja Steffani elu, pisut rohkem saame aimu Olest, Monast ja Virgilst, aga seepärast, et selle kolmiku liikmetel on kõigil mõni nn viga küljes – Ole on alkohoolik (vägagi nauditav esitus Simmulilt), Mona aga ülevoolava seksuaalsusega, Virgil välismaalane, kes eksib kõneledes keelereeglite vastu ja kasutab neid komistusi naiivsust rõhutades.